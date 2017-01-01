مؤلم..سيدة حامل في شهرها السادس تنتحر بطريقة مروعة ضواحي الناظور..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت منطقة أزعنغان، ضواحي مدينة الناظور، اليوم الأحد، على وقع خبر صادم، عقب العثور على سيدة جثة هامدة معلقة بباب عمارة ، بعد أن قامت بالانتحار شنقا.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة أزعنغان، ضواحي مدينة الناظور، اليوم الأحد، على وقع خبر صادم، عقب العثور على سيدة جثة هامدة معلقة بباب عمارة ، بعد أن قامت بالانتحار شنقا.

وحسب مصادر من الناظور فإن الهالكة البالغة من العمر 31 عاما، والأم لثلاثة أطفال، قامت بالانتحار وهي حامل في شهرها السادس لأسباب تبقى مجهولة وغير معروفة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار.