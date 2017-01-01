زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي ﻿

أوردت مواقع إعلامية جزائرية، أن ابراهيم غالي زعيم الجبهة الإنفصالية البوليساريو، سيقوم بزيارة إلى جمهورية زامبيا غدا الإثنين لعقد إجتماع مع رئيسها قبل قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة.

شوف تيفي



أوردت مواقع إعلامية جزائرية، أن ابراهيم غالي زعيم الجبهة الإنفصالية البوليساريو، سيقوم بزيارة إلى جمهورية زامبيا غدا الإثنين لعقد إجتماع مع رئيسها قبل قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة.

وتأتي زيارة زعيم البوليساريو، بعد لقاء سابق جمعه برئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأيام الماضية، حيث شرع ابراهيم غالي في القيام بزيارات إلى الدول الإفريقية طلبا للدعم، بعد توصل أغلب دول منظمة الإتحاد الإفريقي بقرار المغرب الرسمي بالعودة إلى الإتحاد وهو مايعني بشكل مباشر طرد البوليساريو من آخر منظمة دولية.

كما جاءت تحركات ابراهيم غالي بعد الزيارات الملكية لعدة دول بالأدغال الإفريقية، حيث تمخض عن الزيارات عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ القارة، حيث تحاول البوليساريو بدعم من الجزائر حشد الدعم الإفرقي لرفض طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي.





