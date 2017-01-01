محزن...ثلاث عائلات تتسلم جثث أقاربهم ضحايا فاجعة احتراق حافلة للمسافرين بأمسكرود ﻿

تسلمت ثلاثة عائلات جثت أقاربها عشية اليوم من مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد التعرف عليهم من بين الضحايا 11 الآخرين الذين تفحموا جراء ألسنة النيران التي شبت بحافلة لنقل المسافرين

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تسلمت ثلاثة عائلات جثت أقاربها عشية اليوم من مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد التعرف عليهم من بين الضحايا 11 الآخرين الذين تفحموا جراء ألسنة النيران التي شبت بحافلة لنقل المسافرين على مشارف مدينة أكادير، في وقت مبكر من صبيحة يوم السبت الماضي.

وتم تسليم جثت ثلاث ضحايا “محرقة حافلة أكادير” إلى عائلاتهم بعد التعرف عليهم من طرف أقاربهم لعدم تضرر جثة الضحايا الثلاثة بشكل كلي زوال اليوم الأحد بمستودع الأموات بمدينة أكادير، حيث ينحدر الضحايا الثلاثة من مدينة اشتوكة ايت باها وتارودانت وأكادير.

ويبقى تحديد هوية الجثت الأخرى رهين بنتائج التحقيقات التي تجري عبر أخذ عينات من الحمض النووي، فيما الجثت لأخرى سيتطلب وقت أطول من التحقيق بسبب تفحمها بالكامل بألسنة اللهب.





