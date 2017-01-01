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عاجل..العثور على فنانة مغربية جثة هامدة داخل منزلها.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 23:26 عاجل..العثور على فنانة مغربية جثة هامدة داخل منزلها.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | ثقافة و فنون
عاجل..العثور على فنانة مغربية جثة هامدة داخل منزلها.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مصالح الدرك الملكي بتافراوت، عثرت، مساء اليوم الأحد، على فنانة معروفة بالمنطقة جثة هامدة بمنزلها.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن مصالح الدرك الملكي بتافراوت، عثرت، مساء اليوم الأحد، على فنانة معروفة بالمنطقة جثة هامدة بمنزلها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشكوك انتابت عائلة الراحلة بعد اختفائها منذ الأسبوع الماضي، لتسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي توجهت إلى منزل الفنانة، وبعد دخولها عثرت عليها جثة هامدة فوق فراشها.

وأضاف المصدر ذاته بأن المتوفية معروفة بتافراوت، نظرا لترؤسها لفرقة أحواش الفنية في العديد من الحفلات داخل وخارج أرض الوطن.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تافراوت الدرك الملكي جثة هامدة فرقة أحواش

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