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حكومة ''كوبي كولي''

على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 23:10 على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا | بوليتيك
على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا
ذكرت مصادر صحفية هولندية أن وزير الشؤون الخارجية الهولندي ''بيرت كوندرز'' وكاتب الدولة في وزارة الأمن والعدل، ''كلاس دايكهوف”، سيقومان نهاية شهر يناير الجاري بزيارة إلى المغرب، وذلك من أجل إقناع

شوف تيفي : الفطوكي عبدالقادر



ذكرت مصادر صحفية هولندية أن وزير الشؤون الخارجية الهولندي "بيرت كوندرز" وكاتب الدولة في وزارة الأمن والعدل، "كلاس دايكهوف”، سيقومان نهاية شهر يناير الجاري بزيارة إلى المغرب، وذلك من أجل إقناع السلطات المغربية بقبول إعادة المواطنين المغاربة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.

و أضافت المصادر الصحفية الهولندية أن المغرب يعتبر من البلدان الآمنة ، وبالتالي ترفض هولندا منح طلب اللجوء الذي يتقدم به المواطنين المغاربة ، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية على الأراضي الهولندية.

وربط عدد من المتتبعين هذا الإجراء، بعد تعاقب الحوادث التي شهدتها مراكز اللجوء مؤخرا، والتي ينخرط فيها المهاجرين المغاربة الذين تم رفض طلبات لجوؤهم.

وكانت نفس الخطوة قامت بها المانيا لترحيل المهاجرين المغاربة من أراضيها، بعد قيام وزير داخليتها بزيارة إلى المغرب بداية السنة الماضية، حيث حصلت على وعود من طرف المسؤولين المغاربة، للتعاون في حل هذا الملف.

 

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صحفية هولندية/ السلطات المغربية/ المهاجرين المغاربة/ المانيا

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