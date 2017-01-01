الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني ﻿

ترأست الأميرة للا مريم، مساء اليوم الأحد بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد

"شوف تيفي"+"و م ع"

ترأست الأميرة للا مريم، مساء اليوم الأحد بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية من أداء رائدات مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني.

وبالمناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة الملك الراحل الحسن الثاني والملك الراحل محمد الخامس وبأن يسكنهما فسيح جنانه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضرت هذا الحفل شخصيات نسائية مدنية وعسكرية، . وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم قد استعرضت لدى وصولها إلى مسجد السنة، تشكيلة من الحرس البلدي أدت لها التحية.