 الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..سيدة حامل في شهرها السادس تنتحر بطريقة مروعة ضواحي الناظور..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..سيدة حامل في شهرها السادس تنتحر بطريقة مروعة ضواحي الناظور..وهذه هي التفاصيل

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي

محزن...ثلاث عائلات تتسلم جثث أقاربهم ضحايا فاجعة احتراق حافلة للمسافرين بأمسكرود | مجتمع

محزن...ثلاث عائلات تتسلم جثث أقاربهم ضحايا فاجعة احتراق حافلة للمسافرين بأمسكرود

بعد 6 سنوات من الانتظار: بن علي الهارب والمخلوع يخرج برسالة جد خطيرة كشف من خلالها تفاصيل المؤامرة عليه | دولي

بعد 6 سنوات من الانتظار: بن علي الهارب والمخلوع يخرج برسالة جد خطيرة كشف من خلالها تفاصيل المؤامرة

عاجل..العثور على فنانة مغربية جثة هامدة داخل منزلها.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | ثقافة و فنون

عاجل..العثور على فنانة مغربية جثة هامدة داخل منزلها.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا | بوليتيك

على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا

الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني | بوليتيك

الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني

مؤثر وبالصورة: هذا هو الفلسطيني منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها جنود إسرائليين..وهذه آخر كلماته المؤثرة لوالدته | دولي

مؤثر وبالصورة: هذا هو الفلسطيني منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها جنود إسرائليين..وهذه آخر كلماته

عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور

حكومة ''كوبي كولي''

الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 22:56 الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني | بوليتيك
الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني
ترأست الأميرة للا مريم، مساء اليوم الأحد بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

ترأست الأميرة للا مريم، مساء اليوم الأحد بمسجد السنة بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الثامنة عشرة لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية من أداء رائدات مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني.

وبالمناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يشمل برحمته الواسعة الملك الراحل الحسن الثاني والملك الراحل محمد الخامس وبأن يسكنهما فسيح جنانه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد وبأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضرت هذا الحفل شخصيات نسائية مدنية وعسكرية، . وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم قد استعرضت لدى وصولها إلى مسجد السنة، تشكيلة من الحرس البلدي أدت لها التحية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأميرة للا سلمى الملك الحسن الثاني الملك محمد السادس الحفل الديني الأمير مولاي الحسن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي

على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا | بوليتيك

على خطى ألمانيا .. وزيران هولنديان بالمغرب لترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا

عاجل ...بن كيران يعلن رسميا فشله في تشكيل الحكومة..واستقالته أصبحت قريبة جدا.. | بوليتيك

عاجل ...بن كيران يعلن رسميا فشله في تشكيل الحكومة..واستقالته أصبحت قريبة جدا..

عاجل..بنكيران يوقف المفاوضات مع أخنوش والعنصر حول تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل..بنكيران يوقف المفاوضات مع أخنوش والعنصر حول تشكيل الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل | تسريب أولى لحظات إطلاق النار بمطار فلوريدا.. فيديو صادم ويظهر كل ما حدث ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

عاجل | تسريب أولى لحظات إطلاق النار بمطار فلوريدا.. فيديو صادم ويظهر كل ما حدث !

بعد أكادير..حافلة للنقل تحرقات كاملة فكازا وهاشنو وقع للناس ليكانو فيها(فيديو) | خارج البلاطو

بعد أكادير..حافلة للنقل تحرقات كاملة فكازا وهاشنو وقع للناس ليكانو فيها(فيديو)

بكاميرا خفية.. سيارات فاخرة كايصيدو الشواذ جنسيا فقلب كازا بالليل | خارج البلاطو

بكاميرا خفية.. سيارات فاخرة كايصيدو الشواذ جنسيا فقلب كازا بالليل

بكاميرا خفية.. جولة ليلية رفقة الشواذ جنسيا بالدارالبيضاء.. رقص، تحرش ورشق بالحجارة | خارج البلاطو

بكاميرا خفية.. جولة ليلية رفقة الشواذ جنسيا بالدارالبيضاء.. رقص، تحرش ورشق بالحجارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..سيدة حامل في شهرها السادس تنتحر بطريقة مروعة ضواحي الناظور..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

مؤلم..سيدة حامل في شهرها السادس تنتحر بطريقة مروعة ضواحي الناظور..وهذه هي التفاصيل

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

زعيم البوليساريو بزامبيا لإنقاذ طرده من الإتحاد الإفريقي

محزن...ثلاث عائلات تتسلم جثث أقاربهم ضحايا فاجعة احتراق حافلة للمسافرين بأمسكرود | مجتمع

محزن...ثلاث عائلات تتسلم جثث أقاربهم ضحايا فاجعة احتراق حافلة للمسافرين بأمسكرود

بعد 6 سنوات من الانتظار: بن علي الهارب والمخلوع يخرج برسالة جد خطيرة كشف من خلالها تفاصيل المؤامرة عليه | دولي

بعد 6 سنوات من الانتظار: بن علي الهارب والمخلوع يخرج برسالة جد خطيرة كشف من خلالها تفاصيل المؤامرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.