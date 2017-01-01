مؤثر وبالصورة: هذا هو الفلسطيني منفذ عملية الدهس التي راح ضحيتها جنود إسرائليين..وهذه آخر كلماته المؤثرة لوالدته ﻿

كشف موقع ''شهاب'' الفلسطيني، قبل قليل، عن هوية الفلسطيني منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، ويتعلق الأمر بـ ''فادي قنبر'' البالغ من العمر قيد حياته 28 عاماً.

"شوف تيفي"



كشف موقع "شهاب" الفلسطيني، قبل قليل، عن هوية الفلسطيني منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، ويتعلق الأمر بـ "فادي قنبر" البالغ من العمر قيد حياته 28 عاماً.

وأوضح الموقع الفلسطيني بأن آخر الكلمات التي نطق بها الفلسطيني ، كانت في اتصال له مع والدته، التي قال لها "السلام عليكم يا غالية"، ترد: "أهلا يا إمي، متى رح تيجي تتغدى؟"، يرد : "بدي أوصل هالنقلة يا إمي وأجي أتغدى لحتى ما تروح علية نومة".



وفي تفاصيل ما قبل عملية الدهس، أضاف موقع "شهاب" بأن "فادي"،خرج ظهر اليوم مستقلاً شاحنته التي ينقل فيها مواد البناء والذي بدأ العمل بها منذ عام ونصف يحمل عليها مواد البناء مقابل أجر من المال يكفيه لإطعام أطفاله الأربعة "ولدين وبنتين"، بعد أن أدى صلاة الظهر بمنزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، ودّع أطفاله معانقاً طفله العناق الأخير، ثم ضمه ورماه في الهواء لتحتضنه يداه ويضمه لصدره، فهي اللعبة المفضلة لطفله، خرج من المنزل مودعاً زوجته بابتسامته المعهودة، غير أنها لا تدري بأن هذا آخر وداع وآخر ابتسامة.

وبخصوص تنفيذ العملية فإن فادي دخل مستوطنة "أرمون هنتسف" بشاحنته، بعد أن شاهد حافلة إسرائيلية تقل جنوداً اسرائيليين، ليقوم بدهسهم مخلفا أربعة قتلى وإصابة 15 آخرين، قبل أن يتم قتله برصاص الاحتلال.