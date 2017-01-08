عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور ﻿

"شوف تيفي"
اندلع قبل قليل، حريق مهول بأحد الشقق بالحي المحمدي الموجودة على مستوى زنقة التفاح بمشروع الحسن الثاني، ما أثار رعب وهلع الساكنة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أبناء الحي المذكور، قاموا بالتدخل وإخماد النيران التي أتت على الشقة بالكامل، وخلفت خسائر مادية جسيمة.
وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، وصلت متأخرة ما جعل أبناء الحي يقومون بطردها وإكمال عمليه إخماد النيران.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.