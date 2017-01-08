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عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 22:02 عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول بشقة بالحي المحمدي وها كيفاش جْرَّاو المواطنين على الوقاية المدينة+صور
اندلع قبل قليل، حريق مهول بأحد الشقق بالحي المحمدي الموجودة على مستوى زنقة التفاح بمشروع الحسن الثاني، ما أثار رعب وهلع الساكنة.

"شوف تيفي"



اندلع قبل قليل، حريق مهول بأحد الشقق بالحي المحمدي الموجودة على مستوى زنقة التفاح بمشروع الحسن الثاني، ما أثار رعب وهلع الساكنة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أبناء الحي المذكور، قاموا بالتدخل وإخماد النيران التي أتت على الشقة بالكامل، وخلفت خسائر مادية جسيمة.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، وصلت متأخرة ما جعل أبناء الحي يقومون بطردها وإكمال عمليه إخماد النيران.

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المغرب شوف تيفي النيران زنقة التفاح الحي المحمدي مشروع الحسن الثاني

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