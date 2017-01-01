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حكومة ''كوبي كولي''

خطير..إصابة مغربي في إطلاق للنار بملهى ليلي بإيطاليا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 21:56 خطير..إصابة مغربي في إطلاق للنار بملهى ليلي بإيطاليا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع
خطير..إصابة مغربي في إطلاق للنار بملهى ليلي بإيطاليا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد بأن المصالح الأمنية بمدينة كاتانيا الصقلية، أعلنت عن مقتل مهاجر روماني، وإصابة مهاجر مغربي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار أمام أحد الملاهي الليلية.
 "شوف تيفي"
 
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد بأن المصالح الأمنية بمدينة كاتانيا الصقلية، أعلنت عن مقتل مهاجر روماني، وإصابة مهاجر مغربي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار أمام أحد الملاهي الليلية.
 
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح أمن الصقلية، أشارت في تناولها للموضوع بأن ظروف وقوع الجريمة ما تزال غامضة، حيث من المنتظر أن يتم الإستماع إلى المهاجر المغربي الذي يوجد في المستشفى في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.
 
وفي تفاصيل الواقعة، أشارت هذه المصادر بأن اشتباكا عنيفا نشب بين مجموعتين داخل إحدى المحلات الليلية بمدينة كاتانيا، لتتطور الأمور خارج المحل، حيث تم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل الروماني وإصابة المغربي.
 
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المغرب شوف تيفي إيطاليا صقيلية الملاهي الليلية مهاجر مغربي

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