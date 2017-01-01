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حكومة ''كوبي كولي''

عاجل ...بن كيران يعلن رسميا فشله في تشكيل الحكومة..واستقالته أصبحت قريبة جدا..

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 21:40 عاجل ...بن كيران يعلن رسميا فشله في تشكيل الحكومة..واستقالته أصبحت قريبة جدا.. | بوليتيك
عاجل ...بن كيران يعلن رسميا فشله في تشكيل الحكومة..واستقالته أصبحت قريبة جدا..
كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، أعلن رئيس الحكومة المعين منذ 10 أكتوبر 2016 عبد الإله بن كيران قبل قليل عن فشله بشكل رسمي في تشكيل الحكومة.

شوف تيفي


كما سبق وأن أشارت "شوف تيفي" في مقال سابق، أعلن رئيس الحكومة المعين منذ 10 أكتوبر 2016 عبد الإله بن كيران قبل قليل عن فشله بشكل رسمي في تشكيل الحكومة.

وأصدر بن كيران قبل قليل بلاغا، يشير فيه بشكل صريح وواضح إلى وقف مفاوضات تشكيل الحكومة مع كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية بالإضافة إلى حزب الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري كما سبق وأن أشار ضمنيا كونهما غير معنيان بالمشاورات ..وهما الأحزاب السياسية التي كان بإمكان بن كيران تشكيل أغلبية حكومية معها في ظل القطيعة مع حزب الأصالة والمعاصرة القوة الثانية عدديا في مجلس النواب، وتخليه عن حزب الاستقلال في عز المفاوضات..

وجاء إعلان بن كيران عن وقفه المفاوضات مع الأحزاب الأربعة، ليؤكد ما سبق "لشوف تيفي" وأن أوردت في مقال سابق، حيث أن الإستراتيجية التفاوضية التي إشتغل بها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أبانت عن محدوديتها منذ المشاورات الحكومية الأولى والتي إنطلقت بالموافقة مبدئيا وإنتهت بالقطيعة وعدم التفاهم.

وبهذا، سيكون بن كيران مجبرا على تقديم إستقالته "يحط السوارت" التي أصبحت قريبة جدا، وهو المآل الوحيد لبن كيران و تقويه أغلب المؤشرات والمعطيات التي كشفتها بلاغات الأحزاب السياسية المعنية منها بتشكيل الحكومة بما فيها حزب العدالة والتنمية نفسه.


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الحكومة بن كيران المفاوضات الفشل الصريح شوف تيفي

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