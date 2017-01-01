عاجل..بنكيران يوقف المفاوضات مع أخنوش والعنصر حول تشكيل الحكومة ﻿

كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في بلاغ له اليوم الأحد، بأن الكلام مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وأمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة انتهى

"شوف تيفي"



كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في بلاغ له اليوم الأحد، بأن الكلام مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وأمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة انتهى وبالتالي فإن المفاوضات لن تستمر.

أاوضح بنكران في بلاغه بأنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة التي عينه جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفه بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعده بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعله أخنوش، الذي فضَّل إجابته عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال.



وأضاف بنكيران بأنه يستخلص من خلال ما سبق بأن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبه وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة، وبهذا يضيف بنكيران انتهى الكلام مع رئيس حزب الحمامة وهو نفس الشيء يقال عن امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.



