عاجل.. هذا هو سبب اندلاع الحريق المهول في حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تماس كهربائي، سببا في اندلاع النيران بالجزء الخلفي لحافلة عمومية تابعة لـ ''نقل المدينة'' بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تماس كهربائي، سببا في اندلاع النيران بالجزء الخلفي لحافلة عمومية تابعة لـ "نقل المدينة" بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحافلة رقم 50، اندلعت بها النيران بشكل مفاجئ خلال وصولها لشارع أنفا، ما أثار رعب وهلع الركاب.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة تابعة للوقاية المدينة، تمكنت من إخماد النيران قبل انتشارها في باقي أجزاء الحافلة.