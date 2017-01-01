عاجل وخطير.. هذا ما وقع لسيدة ضريرة في حادث اندلاع النيران بحافلة للنقل بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن فرار الركاب من الحافلة العمومية بالبيضاء قبل قليل، تسبب في إغماء سيدة ضريرة، نتيجة دخولها في حالة هستيرية من الصراخ بسبب الخوف والهلع الشديد الذي أصابها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن فرار الركاب من الحافلة العمومية بالبيضاء قبل قليل، تسبب في إغماء سيدة ضريرة، نتيجة دخولها في حالة هستيرية من الصراخ بسبب الخوف والهلع الشديد الذي أصابها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شارع أنفا الذي شهد الواقعة، يعرف في هذه اللحظات حالة من الفوضى بعد تجمع كمية مهمة من المياه التي قامت بواسطته شاحنة تابعة للوقاية المدنية بإخماد النيران.



وأكد المصدر ذاته بأن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، باستثناء إغماء السيدة الضريرة التي تم إنقاذها وإخراجها من الحافلة.