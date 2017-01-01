عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي بالبيضاء..وها كيفاش هربوا الركاب ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة للنقل العمومي ''نقل المدينة'' وبالتحديد الخط رقم 50، على مستوى شارع أنفا بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة للنقل العمومي "نقل المدينة" وبالتحديد الخط رقم 50، على مستوى شارع أنفا بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق الذي ما تزال أسباب وقوعه مجهولة، تسبب في هلع شديد للركاب الذين غادروا الحافلة فور اندلاع النيران بجزئها الخلفي.

وأضاف المصدر ذاته بأن مجموعة من المواطنين الموجودين بعين المكان، ربطوا الاتصال بالوقاية المدينة التى وصلت في هذه اللحظات إلى عين المكان.