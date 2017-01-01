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بالفيديو والصور..بعد شاروخان: هذا هو النجم الهندي الذي حل بمدينة مراكش لتصوير فيلمه الجديد

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 18:46 بالفيديو والصور..بعد شاروخان: هذا هو النجم الهندي الذي حل بمدينة مراكش لتصوير فيلمه الجديد | صحافة
بالفيديو والصور..بعد شاروخان: هذا هو النجم الهندي الذي حل بمدينة مراكش لتصوير فيلمه الجديد
كشف المخرج الهندي علي عباس زفر على حسابه الخاص بالفايسبوك وتويتر، بأنه حل بمدينة مراكش رفقة مجموعة من النجوم من بينهم نجم بوليود سلمان خان من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد ''تايغر''.

"شوف تيفي"

 

كشف المخرج الهندي علي عباس زفر على حسابه الخاص بالفايسبوك وتويتر، بأنه حل بمدينة مراكش رفقة مجموعة من النجوم من بينهم نجم بوليود سلمان خان من أجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تايغر".

ونشر علي عباس على صفحته بتويتر والفايسبوك فيديوهات وصورا للأماكن التي اختارها لتصوير مشاهد فيلمه الجديد بمدينة مراكش، ومن بينها القصبة وبعض الأحياء العتيقة بالمدينة الحمراء.

تجدر الإشارة إلى أن النجم الأول لبوليود "شا روخان"، قام بدوره قبل شهر بتصوير مشاهد فيلمه الجديد بكل من مدينة الصويرة وآسفي.

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