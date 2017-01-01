يا ربي السلامة..متزوج فارق الحياة وهو يمارس الجنس مع عشيقته..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صورة ﻿

كشفت صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية، أخيراً، عن خبر مؤلم وفاضح في نفس الوقت، ويتعلق الأمر بوفاة رجل فوق فراش عشيقته عقب تناوله لكمية مهمة من الكحول، بالإضافة إلى تناول منشط جنسي ''الفياغرا''.

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أخيراً، عن خبر مؤلم وفاضح في نفس الوقت، ويتعلق الأمر بوفاة رجل فوق فراش عشيقته عقب تناوله لكمية مهمة من الكحول، بالإضافة إلى تناول منشط جنسي "الفياغرا".

وأوضحت الصحيفة ذاتها بأن الهالك هو نيجيري يبلغ قيد حياته 30 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أبناء، توفي داخل غرفة في أحد الفنادق في نيجيريا، بسبب الإجهاد الذي تتسبّب به دواء تناوله لتحسين أدائه الجنسي مع عشيقته.

وأضافت الصحيفة بأن موقع "بانش" الإخباري، أشار في تناوله للقصة بأن الهالك ومباشرة بعد فترة طويلة من ممارسته الجنس مع عشيقته، لم يتمكّن من القذف، فأصيب بتصلب أدى إلى وفاته على الفور.