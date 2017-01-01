عاجل.وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بسبب أزمة قلبية ﻿

"شوف تيفي"
كشف موقع "روسيا اليوم" بأن مصادرها، أكدت وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاما.
وأضاف الموقع الروسي الناطق باللغة العربية بأن وكالة الأنباء الإيرانية، أكدت في وقت سابق من الأحد، نقل رفسنجاني إلى المستشفى بسبب مشكلات في عضلة القلب.
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