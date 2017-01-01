شرطيان يشهران سلاحهما الوظيفي على لص في مريرت.. وها شنو دار ﻿

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، صباح اليوم الأحد، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة سيدة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة مريرت، صباح اليوم الأحد، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بمحاولة سرقة سيدة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد اضطر شرطيان يعملان بفرقة المرور إلى إشهار سلاحهما الوظيفي دون استعماله، وذلك لدفع الاعتداء الذي حاول ارتكابه المشتبه به في حق سيدة بالشارع العام، بعدما عمد إلى تعريضها لمحاولة السرقة بالعنف وهو في حالة سكر متقدمة.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر وحجز قطعة من مخدر الحشيش بحوزته، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.