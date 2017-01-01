مثير.. شفار دخل على العيالات للمسجد في مراكش..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت فتاة أمس السبت، من إيقاف لص متلبس، أقدم على سرقة هاتف نقال من داخل المسجد العتيق بحي للا أمينة بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تمكنت فتاة أمس السبت، من إيقاف لص متلبس، أقدم على سرقة هاتف نقال من داخل المسجد العتيق بحي للا أمينة بمدينة مراكش.

وحسب مصادر مراكشية فإن اللص البالغ من العمر 16 سنة دخل إلى المكان الذي تؤدي فيه النساء الصلاة بالمسجد المذكور، وأقدم على سرقة هاتف نقال لإحدى المصليات قبل أن يلوذ بالفرار إلا أن هذه الأخيرة والتي كانت تؤدي صلاة العشاء تركت صلاتها، وقامت بمطاردته وبإمساكه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصلية هددت اللص بتسليمه للمصالح الأمنية، لكنها تراجعت عن قرارها أمام استعطافه لها، بعد أن تحصلت على هاتفها النقال.