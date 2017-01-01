وزارة سعودية تكشف حقيقة طرد المغربيات العاملات في المنازل ﻿

"شوف تيفي"
نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما أشيع عن توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعض الدول ومنها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش،وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي اليوم الأحد.
وأوضح موقع "سبق" بأن هناك أنباء قد تم تداولها عن توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة إفريقية وشرق أوربية، يقابله استبعاد عدد من الجنسيات، حيث تم ذكر الفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا قبل أن يتم نفي ذلك.
وأضاف المصدر ذاته بالإشارة إلى أن وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنَّ مصطلح العمالة المنزلية تندرج تحته كافة المهن التي تصدر بخصوصها تأشيرات داخل المنزل أو خارجه لصالح الأفراد وليس مقتصرًا على الخادمات.
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