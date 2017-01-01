أخنوش يلتقي اليوم بساجد والعنصر ولشكر وها علاش ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد اليوم لقاء خاصا مع الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد، وأمين عام حزب الحركة الشعبية امحند العنصر والكاتب الأول للاتحاد

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كشفت مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار سيعقد اليوم لقاء خاصا مع الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد، وأمين عام حزب الحركة الشعبية امحند العنصر والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر.

وحسب المصادر ذاتها فإن اللقاء سيتمحور حول جديد المشاورات الأخيرة بين أخنوش وبنكيران، حيث من المنتظر أن يخبر أخنوش مساء اليوم الأحد بنكيران بقراره الذي ينتظره الأخير.

والذي سيفرز من خلاله الجديد في البلوكاج الحكومي الذي دام ثلاثة أشهر.



