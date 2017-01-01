حصري وبالفيديو.. مول الكاسكيطة يكشف حقيقة الفيديو والتسجيل الصوتي: خطفانتي عصابة في طنجة والقضية عند البوليس ﻿

في رده على تسجيل صوتي منسوب له والفيديو الذي ظهر به في وضع لا يحسد عليه، قال البودكاس الشهير ''مول الكاسكيطة'' في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' إن الفيديو تم تصويره خلال اختطافه على يد عصابة مكونة من ثلاثة

"شوف تيفي"

في رده على تسجيل صوتي منسوب له والفيديو الذي ظهر به في وضع لا يحسد عليه، قال البودكاس الشهير "مول الكاسكيطة" في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" إن الفيديو تم تصويره خلال اختطافه على يد عصابة مكونة من ثلاثة فتيات متورطات في تهريب المخدرات بمدينة طنجة.

وأوضح "مول الكاسكيطة" بأنه تعرض للاختطاف على يد عصابة بمدينة طنجة قبل مدة، حيث تم استدراجه إلى أحد الأماكن قبل أن يتم رشه بـ "الكرموجين" ونقله إلى إحدى الشقق، التي تم بها تعنيفه طيلة ليلة كاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العصابة، ربطت الاتصال بوالدته وزوجته لتخويفهما .

وأضاف "مول الكاسكيطة" بأن التسجيل الصوتي الذي رافق الفيديو مفبرك ولا علاقة له به، مؤكدا بأن العارفين بصوته سيستنتجون بأن المتحدث في التسجيل شخص آخر وليس "مول الكاسكيطة"، نافيا أن يكون قد قام بالنصب واستغلال أموال التبرعات، أو بخيانة زوجته.

وأكد المتحدث نفسه بأن القضية بين يدي الشرطة القضائية التي ما تزال تحقق في الموضوع للكشف عن حيثياتها وظروفها.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، انتشر اليوم الأحد، ظهر خلاله "مول الكاسكيطة" وهو في وضع لا يحسد عليه مستسلما لإهانة فتاتين، قامتا باتهامه بالنصب وبخيانة زوجته.