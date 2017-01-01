سابقة ....مجلس حكومي غدا يعقبه مجلس وزاري في عز أزمة تشكيل الحكومة. ﻿

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن إنعقاد مجلس حكومي مفاجئ يوم غد الإثنين.

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كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن إنعقاد مجلس حكومي مفاجئ يوم غد الإثنين.

وأضاف الشرقاوي، أن المجلس الحكومي لم يحدد جدول أعمال له بصفة رسمية كسابقة في تاريخ المجالس الحكومية بالمغرب.

ورجح الشرقاوي من خلال تدوينته، أن يكون المجلس متبوعا بمجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس، حيث من المنتظر أن يصدر قرار ربما يكون حلا للبلوكاج الذي عادت إليه مشاورات تشكيل الحكومة.



