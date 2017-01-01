عاجل.. على طريقة الأفلام الأمريكية: عصابة مدججة بالسيوف هاجمت حانة بمدينة بين ملال..وهذا ما وقع للزبناء ﻿

أقدمت عصابة مدججة بالسيوف، اليوم الأحد، بالهجوم على حانة توجد بالقرب من حي الباطمات بمدينة بني ملال، ما خلف رعب وهلع زبنائها الذين حاولوا الفرار من المكان.

"شوف تيفي"

أقدمت عصابة مدججة بالسيوف، اليوم الأحد، بالهجوم على حانة توجد بالقرب من حي الباطمات بمدينة بني ملال، ما خلف رعب وهلع زبنائها الذين حاولوا الفرار من المكان.

وحسب مصادر ملالية فإن هذه العصابة المكونة من 5 أشخاص، نزلت من سيارة خفيفة، قبل أن تهاجم حانة بواسطة السيوف، حيث تم السطو على مبلغ مالي مهم كان بحوزة النادل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا السطو وأيضا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة بعد فرارهم إلى وجهة غير معلومة.