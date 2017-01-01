''روينة'' و ''كسيدة'' تزامنا مع مسيرة الأساتذة أمام ''القريعة'' بالبيضاء ﻿

منعت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء، مسيرة على الأقدام كان أساتذة المشروع الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' يعتزمون تنظيمها اليوم الأحد في اتجاه الرباط , وشهد تقاطع شارعي أبوشعيب الدكالي وشارع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

منعت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء، مسيرة على الأقدام كان أساتذة المشروع الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" يعتزمون تنظيمها اليوم الأحد في اتجاه الرباط , وشهد تقاطع شارعي أبوشعيب الدكالي وشارع محمد السادس بالقرب من المركب التجاري "مرجان" درب السلطان حالة من الكر و الفر بين المتظاهرين و رجال الأمن والذين شهدت كل تلاوينه إنزالا أمنيا كبيرا أشرف عليه بشكل شخصي والي أمن الدار البيضاء .

وعاينت "شوف تيفي" حادث سير نجمت عن الاختناق المروري الذي خلفته تلك المسيرة، بين سيارة أجرة صغيرة وشاحنة نقل وخلط الإسمنت لم تخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح .

كما خلقت المسيرة نوعا من الفوضى والارتباك بسوق "لقريعة" وبالخصوص سوق بيع " الحمام" والذي اقتحمه المحتجين مما نجم عنه إطلاق سراح عدد من الحمام الذي كان معروضا للبيع .