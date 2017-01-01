''روينة'' و ''كسيدة'' تزامنا مع مسيرة الأساتذة أمام ''القريعة'' بالبيضاء ﻿

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منعت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء، مسيرة على الأقدام كان أساتذة المشروع الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' يعتزمون تنظيمها اليوم الأحد في اتجاه الرباط , وشهد تقاطع شارعي أبوشعيب الدكالي وشارع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

منعت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء، مسيرة على الأقدام كان أساتذة المشروع الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" يعتزمون تنظيمها اليوم الأحد في اتجاه الرباط , وشهد تقاطع شارعي أبوشعيب الدكالي وشارع محمد السادس بالقرب من المركب التجاري "مرجان" درب السلطان حالة من الكر و الفر بين المتظاهرين و رجال الأمن والذين شهدت كل تلاوينه إنزالا أمنيا كبيرا أشرف عليه بشكل شخصي والي أمن الدار البيضاء .

وعاينت "شوف تيفي" حادث سير نجمت عن الاختناق المروري الذي خلفته تلك المسيرة، بين سيارة أجرة صغيرة وشاحنة نقل وخلط الإسمنت لم تخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح .

كما خلقت المسيرة نوعا من الفوضى والارتباك بسوق "لقريعة" وبالخصوص سوق بيع " الحمام" والذي اقتحمه المحتجين مما نجم عنه إطلاق سراح عدد من الحمام الذي كان معروضا للبيع .

 

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منعت السلطات الأمنية بولاية الدار البيضاء مسيرة على الأقدام كان أساتذة المشروع الحكومي 10 آلاف إطار تربوي يعتزمون تنظيمها اليوم الأحد في اتجاه الرباط وشهد تقاطع شارعي أبوشعيب الدكالي وشارع محمد السادس بالقرب من المركب التجاري مرجان درب السلطان حالة من الكر و الفر بين المتظاهرين و رجال الأمن والذين شهدت كل تلاوينه إنزالا أمنيا كبيرا أشرف عليه بشكل شخصي والي أمن الدار البيضاء .

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