عاجل.. التحقيقات تكشف سبب فاجعة وفاة 11 مسافرا حرقا بأكادير ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن التحقيقات الأولية ترجع سبب إندلاع الحريق بحافلة نقل المسافرين في وقت مبكر يوم أمس السبت، إلى تماس كهربائي لأحد مكيفات الهواء بالحافلة مباشرة بعد إرتطام الحافلة

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن التحقيقات الأولية ترجع سبب إندلاع الحريق بحافلة نقل المسافرين في وقت مبكر يوم أمس السبت، إلى تماس كهربائي لأحد مكيفات الهواء بالحافلة مباشرة بعد إرتطام الحافلة بشاحنة للنقل.

وقالت ذات المصادر أن إفادة بعض الناجين والمعطيات المتوفرة إلى هذه اللحظات، تؤكد ضلوع التماس الكهربائي في إندلاع الحريق الذي أودى بحياة 11 مسافرا فيما مازال أخرون يرقدون بمستشفى الحسن الثاني.

وقالت ذات المصادر، أن الحريق إندلع مباشرة بعد إرتطام الحافلة بمقطورة إحدى العربات، حيث أعقبت الحادثة إندلاع النيران بشكل كبير في الحافلة وإطاراتها ما خلف قتلى وجرحى جراء إحتراقهم بألسنة اللهب أو إختناقهم بالدخان الناتجة عن إحتراق الحافلة.