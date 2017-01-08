عاجل وبالصور.. الراحل الحسن الثاني يجمع بين أخنوش وبن كيران.. ﻿

إلتقى صبيحة اليوم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بضريح محمد الخامس للترحم على الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

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إلتقى صبيحة اليوم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بضريح محمد الخامس للترحم على الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

وتظهر صور إلتقطت للزعيمين الحزبيين وهما يتبادلان الإبتسامة، في عز أزمة تشكيل الحكومة، حيث لجأ الطرفان إلى البلاغات والبيانات والتصريحات الحزبية والصحفية للتعبير عن وجود أزمة إخراج الإئتلاف الحكومي إلى العلن.

وتأتي زيارة كل من عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش للضريح رفقة وفد يضم أعضاء من الحكومة وشخصيات سياسية، تزامنا مع حلول الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الحسن الثاني، حيث ترحم الوفد على روح كل من الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، ثم بعد ذلك أخذت للوفد صور تاريخية وسط إبتسامة عريضة لكل من بن كيران وأخنوش، قبل أن يتحدث بن كيران مازحا "بأن الصورة الأخيرة للحكومة المنتهية ولايتها".



