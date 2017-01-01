مطالب بفتح تحقيق حول إطلاق برلماني من البيجيدي إشاعات بهدف إدخال الحسيمة في جو من الاحتقان ﻿

تساءل كثيرون عن السبب الكامن وراء إقدام نبيل الأندلوسي، مستشار حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين على ترويج إشاعات مسمومة، جعلت من ''حبَّة'' في الحسيمة إلى ''قبَّة'' بغرض أجمع هؤلاء المتسائلون على

شوف تيفي





تساءل كثيرون عن السبب الكامن وراء إقدام نبيل الأندلوسي، مستشار حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين على ترويج إشاعات مسمومة، جعلت من "حبَّة" في الحسيمة إلى "قبَّة" بغرض أجمع هؤلاء المتسائلون على أنه يروم إشعال الفتنة وإدخال المنطقة في جو من الاحتقان. خاصة عندما زعم أن عناصر الأمن "استهدفت رؤوس المتجمهرين، واعتقلتهم في سيارات الشرطة، وتعقبت بعضهم في الشوارع والطرقات، وتحت أضواء السيارات...". هذا في الوقت الذي وقف الجميع على كون هذا السيناريو "العجيب" مجرد إشاعة اختلق صاحبها البرلماني وقائعها...

وهنا، يضيف أصحاب التساؤل، إذا كان ترديد هذه الإشاعة يهدف إلى تأجيج الوضع الاجتماعي، واستغلال أحداث معزولة لأغراض سياسية. "فهنا نطالب من وزيري الداخلية والعدل أن يفتحا تحقيقا في مواجهة هذا البرلماني الشارد". خاصة وأن اللجوء إلى التحقيق من شأنه أن يكشف عن ما تخبؤه النوايا التي يتربص أصحابها بمدينة الحسيمة خاصة، والريف بصفة عامة. لكن، يضيف هؤلاء، إذا كانت هذه الزلّة غير المغتفرة عن حسن نية؟ أي أن البرلماني الأندلوسي انساق طواعية وراء إشاعة من مصدر مجهول.. يتعين عليه في هذه الحالة المبادرة بتصحيح خطأه ونشر اعتذار للقوات العمومية وللساكنة المحلية عن هذا التسرع.

ولكي نضع ما جرى في إطار الصورة.. فـ"الدكتور" البرلماني الأندلوسي، خلق الحدث خلال اليومين الماضيين، ليس بمعرفته القانونية التي لا تستطيع التمييز بين التظاهر والتجمهر، ولا تفرق بين اختصاصات العامل الإدارية والقضائية، ولكن لأنه وجد نفسه وحيدا يردد الإشاعات والأكاذيب التي رفضها الجميع، بمن فيهم زملاءه في الحزب والبرلمان.

فالموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية نشر بيان الحقيقة الكامل الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تنفي فيه تسجيل أية اعتقالات أو إصابات في صفوف المتجمهرين، كما أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، والذي يتبع بشكل مباشر إلى وزير العدل والحريات، الذي هو الآخر من حزب العدالة والتنمية، فنّد بشكل قاطع أي تدخل عنيف للقوة العمومية في أحداث الحسيمة.

لكن في مقابل كل هذا النفي والتفنيد، كان البرلماني الأندلوسي المحسوب على "الحزب الإسلامي"، يتنكر لحديث النبي الكريم "كفى بالمرء كذِبا أن يحدِّث بكل ما سمع"، بل إنه زاد وأمعن في تضخيم ما سمع، زاعما أن عناصر الأمن استهدفت رؤوس المتجمهرين، واعتقلتهم في سيارات الشرطة، وتعقبت بعضهم في الشوارع والطرقات، وتحت أضواء السيارات... بيد أن الحقيقة التي كان يعلمها الجميع هي، أن لا أحد سجل شكاية بالعنف لدى السلطات القضائية، ولم يتوصل المستشفى الإقليمي والمصحات الخاصة بالمدينة بجيوش المصابين الذين اختلقهم البرلماني المذكور من وحي أفكاره. وبالتالي ليس المؤسف هو نشر أخبار أو معطيات غير دقيقة أو مشوبة بالتجاوز، لكن المؤسف والخطير حسب كثير من المتتبعين، هو أن يطلق برلماني عن الحزب الحاكم العنان للإشاعات والأكاذيب وينفث السموم في جو اجتماعي يريد له أن يكون محتقنا. الحاصول "إذا لم تستحي فافعل ما شئت".





