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تسجيل صوتي وفيديو خطير حول مول الكاسكيطة وكيفاش شدوه شي بنات

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 14:56 تسجيل صوتي وفيديو خطير حول مول الكاسكيطة وكيفاش شدوه شي بنات | مجتمع
تسجيل صوتي وفيديو خطير حول مول الكاسكيطة وكيفاش شدوه شي بنات
ظهر مقطع فيديو على ''يوتوب'' اليوم الأحد، ظهر خلاله ''مول الكاسكيطة''، وهو في وضع لا يحسد عليه، بعد أن قامت سيدة بإخراجه بالقوة من سيارة خفيفة وهي تنهال عليه بالسب والقذف دون أن يحرك ساكنا أو يبدي أي ردة

"شوف تيفي"

 

ظهر مقطع فيديو على "يوتوب" اليوم الأحد، ظهر خلاله "مول الكاسكيطة"، وهو في وضع لا يحسد عليه، بعد أن قامت سيدة بإخراجه بالقوة من سيارة خفيفة وهي تنهال عليه بالسب والقذف دون أن يحرك ساكنا أو يبدي أي ردة فعل.

وظهرت سيدة في الفيديو وهي تقول بأن "مول الكاسكيطة" قام بالنصب على ثلاثة سيدات، بالإضافة إلى استغلاله لأموال التبرعات التي يحصل عليها.

وضم الفيديو في جزئه الثاني، تسجيلا صوتيا عبارة عن اتصال منسوب إلى "مول الكاسكيطة" يبدو من خلاله أن صوته مفبرك وهو يتحدث مع إحدى السيدات، اعترف من خلاله عن استغلاله لأموال التبرعات، بالإضافة إلى خيانة زوجته.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو رفقة المادة.

 

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المغرب شوف تيفي مول الكاسكيطة سيارة خفيفة التبرعات السب القذف

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