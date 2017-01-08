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نايضة في القريعة بالبيضاء واستنفار أمني كبير .. وها شنو واقع+صور

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 14:34 نايضة في القريعة بالبيضاء واستنفار أمني كبير .. وها شنو واقع+صور | مجتمع
نايضة في القريعة بالبيضاء واستنفار أمني كبير .. وها شنو واقع+صور
يعرف تقاطع شارع بوشعيب الدكالي وشارع محمد السادس بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث يعمل رجال الأمن على منع أساتذة المشروع الحكومي 10 آلاف إطار تربوي من

"شوف تيفي"

يعرف تقاطع شارع بوشعيب الدكالي وشارع محمد السادس بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، حيث يعمل رجال الأمن على منع أساتذة المشروع الحكومي  10 آلاف إطار تربوي من الوصول إلى الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإن محاولات الأساتذة المحتجين، للهروب من رجال الأمن،تسببت في إثارة الفوضى في سوق القريعة، حيث عبر الباعة عن غضبهم واستيائهم الشديد خاصة بالمنطقة المخصصة لبيع "الحمام".

وأضاف الموفد بأن هذا التجمع الكبير للأساتذة، تسبب كذلك في وقوع حادثة سير خطيرة بين شاحنة كبيرة وسيارة أجرة.

 

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المغرب شوف تيفي سوق القريعة شارع البيضاء الرباط

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