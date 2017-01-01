فيديو جد خطير.. شرملة شاب في كازا بسبب حذاء رياضي..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

شهد شارع الحسن الثاني في الساعات الأولى من اليوم الأحد، واقعة خطيرة، بطلها مسلحان اعترضا سبيل شاب وأقدما على شرملته قبل سرقة حذائه الرياضي.

شهد شارع الحسن الثاني في الساعات الأولى من اليوم الأحد، واقعة خطيرة، بطلها مسلحان اعترضا سبيل شاب وأقدما على شرملته قبل سرقة حذائه الرياضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شخصين مسلحين، اعترضا سبيل الضحية ووجها له مجموعة من الطعنات على مستوى الوجه، ثم قاما بسرقة حذائه الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف أحد اللصين، بينما فر الثاني إلى وجهة غير معلومة، في حين تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.