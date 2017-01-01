عاجل.. فلسطيني يدهس بشاحنة جنودا إسرائيليين في القدس.. وهذه هي حصيلة القتلى والجرحى ﻿

كشفت الصفحة الفايسبوكية ''شهاب'' الفلسطينية قبل قليل، أن القوات الإسرائيلية، قتلت فلسطينيا، دهس بشاحنة جنودا إسرائيليين ما خلف مقتل 4 منهم وإصابة 15 آخرين.

"شوف تيفي"

كشفت الصفحة الفايسبوكية "شهاب" الفلسطينية قبل قليل، أن القوات الإسرائيلية، قتلت فلسطينيا، دهس بشاحنة جنودا إسرائيليين ما خلف مقتل 4 منهم وإصابة 15 آخرين.

وحسب "شهاب" فإن وزارة الصحة الفلسطينية،كشفت استشهاد مواطن فلسطيني بالقدس المحتلة، عقب تعرضهم لإطلاق نار من الجنود الإسرائليين مباشرة بعد عملية الدهس.

وأضاف المصدر ذاته بأن جيش الاحتلال أنزل 300 جندي من قواته، والتي انتشرت في المناطق المحيطة بمكان الدهس.