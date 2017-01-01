أفتاتي لبن كيران: ماعندكش الحق تقمعنا.. وإلا بغيتي تستقل أنت حر ﻿

صرح عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن كلام رئيس الحكومة ضده أمام الحاضرين في اللقاء الثاني لرؤساء المجالس المنتخبة المنتمين لحزب المصباح بمركز المعمورة، يخص بن كيران شخصيا،

شوف تيفي



صرح عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن كلام رئيس الحكومة ضده أمام الحاضرين في اللقاء الثاني لرؤساء المجالس المنتخبة المنتمين لحزب المصباح بمركز المعمورة، يخص بن كيران شخصيا، مؤكدا لايمكنه "أن يحجر على الناس كما يرفض هو من يحجر عليه".

وأفاد أفتاتي في تصريح هاتفي "لشوف تيفي" أن الفكرة التي تأسس عليها حزب العدالة والتنمية منذ الثمانينات قائمة على حرية التعبير والفكر، مؤكدا أن عبد الإله بن كيران هاجمه بخصوص وصفه لأخنوش بالشناق، هو فقط محاولة من بنكيران للهروب من النقاش الحقيقي حول مشاورات تشكيل الحكومة والمستجدات التي وصلت للباب المسدود، حيث إعتبر أفتاتي كلمة "الشناق" مصطلح متداول ويحمل عدة دلالات....

ورد البرلماني السابق الذي أصدرت في حقه قيادة الحزب قرارا بتجميد عضويته، على الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بن كيران الذي هدد بالإستقالة ضدا على تصريحات أفتاتي، قائلا: " بن كيران إنسان حر إذا أراد تقديم إستقالته وذلك يدخل في نطاق خصوصياته، فإن رأى أن قرار إستقالته صحيح فليفعل".

وشدد أفتاتي أن لجوء بن كيران إلى نقاش الأمور الثانوية والهامشية، هو لتجاهل مناقشة الأمور الحقيقية والواقعية حول وجود جهات أخرى تتحكم في مسار المشاورات الحكومية، معيدا التأكيد على أن حزب العدالة والتنمية تأسس على حرية الفكر والنقاش.



هذا، وهاجم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عشية يوم أمس عبد العزيز أفتاتي مهددا إياه بالطرد من الحزب بعد وصفه عزيز أخنوش "بالشناق"، مطالبا أعضاء الحزب بإسكاته أو أنه سيقدم إستقالته من قيادة الحزب.





