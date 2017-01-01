عاجل...مسؤول بولاية أكادير يتسبب في وفاة سائحة إيرلندية ﻿

كشفت مصادر خاصة، عن وفاة سائحة من جنسية إيرلندية في وقت متأخر من ليلة أمس السبت بعد حادثة سير بطلها متصرف ممتاز يشغل منصب رئيس مصلحة بعمالة أكادير إداوتنان.

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كشفت مصادر خاصة، عن وفاة سائحة من جنسية إيرلندية في وقت متأخر من ليلة أمس السبت بعد حادثة سير بطلها متصرف ممتاز يشغل منصب رئيس مصلحة بعمالة أكادير إداوتنان.

وأفادت ذات المصادر، قبل قليل أن المسؤول بمصلحة حساسة بعمالة أكادير والمقرب من دوائر القرار بالمدينة، وضع تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة التي أمرت بإعتقاله والتحقيق معه لتقديمه بالمنسوب إليه.

ونفت مصادر مسؤولة أن يكون الموظف "م، ح" في حالة سكر طافح وهو يقود سيارته أثناء وقوع الحادثة، لكن التحقيق هو الذي سيحدد ملابسة الفاجعة التي استنفرت السلطات الأمنية وشخصيات وازنة بالمدينة لحساسية الموضوع.

وستكون لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر حال نهاية التحقيق في الموضوع الذي تباشره السلطات المختصة.



