تكريم ''الداودي'' و حفل ''الاحتفاء بنجوم سنة 2016'' بالمحمدية ﻿

كرمت الجمعية المغربية للفنون والثقافات بمدينة المحمدية , الفنان الشعبي عبدالله الداودي '' الى جانب عدد من نجوم مدينة المحمدية في حفل ''الاحتفاء بنجوم سنة 2016'', و الذي نظم أمس السبت بقاعة العروض الكبرى

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

كرمت الجمعية المغربية للفنون والثقافات بمدينة المحمدية , الفنان الشعبي عبدالله الداودي " الى جانب عدد من نجوم مدينة المحمدية في حفل "الاحتفاء بنجوم سنة 2016", و الذي نظم أمس السبت بقاعة العروض الكبرى التابعة لمسرح "عبدالرحيم بوعبيد" بمدينة الزهور.

وأكد "محمد أكيام" رئيس الجمعية المغربية للفنون والثقافات بمدينة المحمدية في تصريح لـ"شوف تيفي", أن الاحتفال جاء تكريما و اعترافا للأعمال و العطاءات الفنية التي قدمها هؤلاء المكرمين للساحة الفنية الدولية و الوطنية خلال سنة 2016.

حري بالذكر أن الحفل كرم الى جانب الفنان "عبدالله الداودي" كلا من الباحثة الدكتورة ياسمين حسناوي و الدكتور الشاعر والكاتب "صلاح بوسريف" , الى جانب الدكتور والناقد السينمائي "شفيق الزكاري" و الدكتور والمخرج السنيمائي "نسيم عباس" بالإضافة الى المنشط الثقافي والفني "سعيد جعراني".