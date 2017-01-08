بالفيديو.. كوتر براني تتأهل إلى الدور المقبل من برنامج آراب أيدول ومغاربة يتفاعلون معها بمواقع التواصل الاجتماعي ﻿

نشر العديد من المغاربة على حساباتهم الفايسبوكية، فيديو تأهل المغربية كوتر براني إلى الدور المقبل من برنامج المواهب الغنائي ''عرب أيدول''.

"شوف تيفي"

نشر العديد من المغاربة على حساباتهم الفايسبوكية، فيديو تأهل المغربية كوتر براني إلى الدور المقبل من برنامج المواهب الغنائي "عرب أيدول".

وعبر عدد من المغاربة في تعليقاتهم عن إعجابهم الكبير بأداء كوتر براني، موضحين بأنها تسير في الطريق الصحيح لحصد لقب البرنامج لأنها من بين أفضل الأصوات المشاركة.

وطالب المغاربة في تفاعلهم بالتصويت لصالح براني في الحلقات المقبلة، حتى يكون لقب أكبر برنامج غنائي بالشرق الأوسط مغربيا.