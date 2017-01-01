فضيحة..الفقيه اللي نتسناو باركتو: ضبط فقيه رفقة متزوجة في وضع مخل بالحياء بشيشاوة..وها شنو دارو ليهم المواطنين+صورة ﻿

شهد مركز جماعة لمزوضية إقليم شيشاوة، أمس السبت،فضيحة أخلاقية، بطلاها فقيه وسيدة متزوجة، تم ضبطهما في وضع مخل بالحياء داخل أحد المنازل.

"شوف تيفي

شهد مركز جماعة لمزوضية إقليم شيشاوة، أمس السبت،فضيحة أخلاقية، بطلاها فقيه وسيدة متزوجة، تم ضبطهما في وضع مخل بالحياء داخل أحد المنازل.

وحسب مصادر محلية فإن العديد من الجيران، شاهدوا الفقيه وهو يدخل منزل السيدة المتزوجة، وفور التأكد من وجود علاقة محرمة بينهما، تمت محاصرة المنزل وإبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، قامت بإيقاف الفقيه والمتزوجة، قبل أن يتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.