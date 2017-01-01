مثير..كوميدية شابة خرجات طول وعرض في طاليس: أنا مكنخدمش بتخسار الهضرة.. ﻿

خرجت الكوميدية الشابة رجاء لطيفين، بتصريح ناري على أثير إحدى الإذاعات المغربية الخاصة ، كشفت من خلاله عن الأسباب التي دفعتها لإيقاف عملها مع عبد العالي المهر المعروف بـ ''طاليس''.

"شوف تيفي"

خرجت الكوميدية الشابة رجاء لطيفين، بتصريح ناري على أثير إحدى الإذاعات المغربية الخاصة ، كشفت من خلاله عن الأسباب التي دفعتها لإيقاف عملها مع عبد العالي المهر المعروف بـ "طاليس".

وأوضحت لطفين بأن طاليس يتبع طريقة خاصة في الكوميدية لا تتوافق مع مبادئها وتربيتها المحافظة، قائلة "أنا مكنخدمش بتخسار الهضرة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العائلات المغربية محافظة،وترغب في مشاهدة "سكيتشات" محترمة لأن كوميديا "تخسار الهضرة " على حد تعبيرها لن تدوم طويلا.

وعبرت الكوميدية الشابة عن استغرابها الشديد من تهرب البعض في التعامل معها بعد علمهم بأنها كانت تعمل مع "طاليس"، بالرغم من أن بداية عملها مع هذا الأخير كانت جيدة قبل ماتسالي خايبة حسب تعبيرها.