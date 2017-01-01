البام يدعو بن كيران إلى تجاوز عطالة المؤسسات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة ﻿

يبدو أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وتصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لم تغضب الأحزاب السياسية المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة فقط، بل زادت من توسيع رقعة الرافضين

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يبدو أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وتصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، لم تغضب الأحزاب السياسية المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة فقط، بل زادت من توسيع رقعة الرافضين للإستراتيجية المتبعة من قبل بن كيران التي تزيد من تعميق أزمة وتأخر تشكيل الحكومة ووضعية العطالة التي تعاني منها العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية.

وأصدر حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر عقب إجتماع مشترك للمكتبين السياسي والفيدرالي للحزب يوم السبت 7 يناير 2017 بطنجة، بلاغا حذر فيه من "خطورة ما تعرفه الحياة السياسية والحزبية الوطنية من تراشق وتخوين، وضرب الأحزاب بعضها بالبعض وخلق البلبلة داخلها، وتردي مستوى النقاش والمشاورات الذي يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة المكلف، مما يعد سابقة تاريخية لم تصل إليها بلادنا حتى في أقصى فترات التدافع والاحتقان السياسي،

وهو وضع يستهدف الإجهاز على المكتسبات التي حققتها بلادنا، وتحقير العمل الحزبي وترسيخ العزوف السياسي لتحقيق منافع يعرفها الذين يرعون هذا الوضع الذي لا يعير أي اهتمام للمصلحة العليا للوطن وفق تعبير بلاغ".

وإستنادا لذات البلاغ، جدد حزب التراكتور موقفه المبدئي، بكونه غير معني بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة وأنه لن يكون بديلا لأي حزب سياسي لتشكيل الحكومة، لكنه بالمقابل يعبر عن حرصه الشديد وحرص كل مناضلاته ومناضليه على حسن سير المؤسسات السياسية والدستورية للبلاد، حيث دعا الحزب إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، وتجاوز وضعية العطالة الدستورية للعديد من المؤسسات التي أصبحت لها كلفة كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأدان الحزب من جهة أخرى في بلاغه الأعمال الإرهابية والجبانة التي كانت مسرحا لها عدة بلدان، والتي تتناقض وقيم ومبادئ الشرائع السماوية الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال، معبرا عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي كانت مسرحا لهذه الجرائم، ومستنكرا "لإشادة ذوي فكر الحقد والكراهية بالعمليات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبمختلف الوسائل الأخرى ، فعوض استنكار هذه الأعمال الإجرامية والتضامن مع الضحايا وأسرهم اختاروا سبيل التطرف والكراهية بتشويه سمعة الضحايا من قتلى ومصابين، وهنا يجدد الحزب التأكيد على أن العنف اللفظي ما هو إلا مقدمة للعنف المادي والجسدي.





