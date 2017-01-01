فيديو مثير.. بوليسي شجاع يمنع إرهابيا من تفجير نفسه..وها كيفاش ﻿

انتشر مقطع فيديو بالعديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق شجاعة رجل أمن سعودي واجه إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا، خلال عملية نفذتها قوات الأمن السعودية شمال الرياض وأسفرت عن مقتل

"شوف تيفي"

انتشر مقطع فيديو بالعديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق شجاعة رجل أمن سعودي واجه إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا، خلال عملية نفذتها قوات الأمن السعودية شمال الرياض وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

وحسب وسائل إعلام سعودية فإن وزارة الداخلية السعودية، أكدت بهذا الخصوص مقتل إرهابيين اثنين وإصابة رجل أمن في عملية نفذتها أمس السبت في حي الياسمين شمال العاصمة الرايض.

وأضافت الوزارة المذكورة في بيان لها بأن المسلحان الذين يحملان الجنسية السعودية، قاما بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن بعد أن طوقت مكان تواجدهما، حيث تمت دعوتهم إلى ترك السلاح وتسليم أنفسهم، لكن دون جدوى، ليتم قتلهما لأنهما كانا يرتديان حزامين ناسفين وكانا على وشك استخدامهما.