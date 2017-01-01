عاجل..فاجعة طرقية تهز فرنسا: مصرع وإصابة 28 شخصا جراء سقوط حافلة في طريق معروف بخطورته ﻿

أعلنت السلطات الفرنسية مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة جراء انحراف حافلتهم وسقوطها صباح اليوم الأحد في منطقة ''سون-اي-لوار'' بوسط فرنسا،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من

"شوف تيفي"



أعلنت السلطات الفرنسية مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة جراء انحراف حافلتهم وسقوطها صباح اليوم الأحد في منطقة "سون-اي-لوار" بوسط فرنسا،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الحافلة كانت في طريقها إلى سويسرا وتقل 32 راكبا يحملون الجنسية البرتغالية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة "سون -اي- لوار" إثر انحرافها وسقوطها أسفل طريق معروف بخطورته وقد شهد العديد من حوادث السير المميتة.

وأضافت ذات المصادر بأن خروج الحافلة عن مسارها، كان بسبب وجود طبقة جليدية على سطح الطريق، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.



