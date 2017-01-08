 بالصورة..أغنية سليباطير لإيهاب أمير تتخطى حاجز 10 مليون مشاهد ﻿
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بالصورة..أغنية سليباطير لإيهاب أمير تتخطى حاجز 10 مليون مشاهد | صحافة

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بالصورة..أغنية سليباطير لإيهاب أمير تتخطى حاجز 10 مليون مشاهد

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 11:29 بالصورة..أغنية سليباطير لإيهاب أمير تتخطى حاجز 10 مليون مشاهد | صحافة
بالصورة..أغنية سليباطير لإيهاب أمير تتخطى حاجز 10 مليون مشاهد
عبر الفنان المغربي ايهاب أمير خريج برنامج المواهب ستار أكاديمي في نسخته الأخيرة عن سعادته بوصول أغنيته ''سيليباطير لأزيد من 10 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب

شوف تيفي": زينب نمروك"


عبر الفنان المغربي ايهاب أمير خريج برنامج المواهب ستار أكاديمي في نسخته الأخيرة عن سعادته بوصول أغنيته "سيليباطير لأزيد من 10 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب

وقد نشر إيهاب يوم أمس على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة يعلن من خلالها عن الرقم الذي وصلت إليه "سليباطير، وقد شكر في تدوينة كل متتبعيه

الأمر الذي أفرح محبين ايهاب حيث تمنوا له التوفيق والاستمرارية

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ايهاب أمير شوف تيفي زينب نمروك سيليباطير 10مليون

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