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خطير..شابة حاولت قتل صديقها لأنه أكل من البطاطس ''الشيبس'' الخاص بها.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 يناير 2017 / 11:28 خطير..شابة حاولت قتل صديقها لأنه أكل من البطاطس الشيبس الخاص بها.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..شابة حاولت قتل صديقها لأنه أكل من البطاطس ''الشيبس'' الخاص بها.. وهذه هي التفاصيل
في مشهد غريب ولا يصدق، أقدمت شابة بريطانية بتوجيه مجموعة من الطعنات بواسطة سكين لصديقها على مستوى الكتف، وذلك لأنه أكل البطاطس ''الشيبس'' الخاص بها دون أن يترك لها شيئا.

"شوف تيفي"

 

في مشهد غريب ولا يصدق، أقدمت شابة بريطانية بتوجيه مجموعة من الطعنات بواسطة سكين لصديقها على مستوى الكتف، وذلك لأنه أكل البطاطس "الشيبس" الخاص بها دون أن يترك لها شيئا.

وحسب موقع "العربية.نت" فإن الضحية، أفلت من الموت بأعجوبة، بعد أن تمكنت فرقُ الإسعاف من إنقاذه، بينما تم اعتقال الشابة واقتيادها إلى السجن نظرا لخطورة جرمها .

وأوضح الموقع ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الجرمية بأن شابة تُدعى ديان مارغريت كلايتون تبلغ من العمر 34 عاماً، تسكن في مدينة بلاك بيرن، قامت بالاعتداء على صديقها سيمون هيل طعناً بالسكين،حينما كانا معا في منزل صديقهما، بعد أن اكتشفت بأن "الشيبس" الخاص بها تم أكله بالكامل، لتسارع إلى المطبخ وتأخذ سكينا وجهت بواسطته العديد من الطعنات لصديقها المذكور.

وفي تطورات القضية، اعترفت الشابة أمام المحكمة بأنها كانت في حالة سكر،خلال ارتكاب جريمتها ولا تتذكر ما وقع ليلة الواقعة، ليصدر في حقها حكم بالسجن لحوالي 6 أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 115 دنيها استرلينيا.


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المغرب شوف تيفي شيبس بريطانيا الجريمة سيمون هيل

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