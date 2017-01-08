الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يهدد بانتزاع سبتة ومليلية ﻿

نشرت صحيفة ''إيه بى سى'' الإسبانية، على موقعها الالكتروني الرسمي، مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل فيديو، يعود لزعيم '' القاعدة'' أيمن الظواهرى، الذي أكد من خلاله عن نيته في انتزاع مدينتي سبتة ومليليلة .

"شوف تيفي"

نشرت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، على موقعها الالكتروني الرسمي، مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل فيديو، يعود لزعيم " القاعدة" أيمن الظواهرى، الذي أكد من خلاله عن نيته في انتزاع مدينتي سبتة ومليليلة .

وأوضحت الصحفية الإسبانية بأن الظواهري أطلق تهديده هذا في تسجيل صوتي تم بثه على الإنترنت من خلال الشبكات الإرهابية، مشيرة إلى أن مكتب الاستخبارات والاستشارات الأمنية الإسباني قرر تحليل هذا التسجيل.

وأكد المصدر ذاته بأن تنظيم القاعدة الإرهابي ينشط في مناطق قريبة من سبتة ومليلية الواقعتين على الساحل المغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وبالذات في ليبيا ومالي وتونس.