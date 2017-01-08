الهوية الكاملة لضحية فاجعة الحافلة المحروقة الذي زاره الملك محمد السادس بمراكش ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الضحية الذي زاره الملك محمد السادس بمستشفى الرازي بمراكش عشية يوم أمس السبت، والذي ثم نقله من المستشفى العسكري ببنسركاو عبر مروحية لوزارة الصحة، ينحدر من دوار ''أكنين تاسافت''

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كشفت مصادر مطلعة، أن الضحية الذي زاره الملك محمد السادس بمستشفى الرازي بمراكش عشية يوم أمس السبت، والذي ثم نقله من المستشفى العسكري ببنسركاو عبر مروحية لوزارة الصحة، ينحدر من دوار "أكنين تاسافت" بجماعة تنالت بأشتوكة أيت باها، ويشتغل بمدينة سلا وهو أب لثلاثة أبناء.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية الذي تكرم الملك محمد السادس بزيارته بالمستشفى الجامعي بمراكش مباشرة بعد وصوله إلى المركز الجامعي على متن مروحية من المستشفى العسكري لبنسركاو، حيث أعطى الملك تعليماته للتكفل شخصيا بمصاريف العلاجات والاستشفاء بالنسبة لجميع المُصابين بفاجعة إحتراق حافلة المسافرين كما تكلف بمصاريف جنازة الضحايا.

وأوضحت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد زيارة الملك للضحية "أ، م، م" يوم أمس السبت عقب الفاجعة الأليمة، أجرت السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني إتصالات للاطمئنان على حالته وتتعبها عبر الهاتف، حيث أن الضحية كان يشتغل بمدينة سلا وله ثلاثة أبناء.

وخلافا لما يتم تداوله، فالحافلة التي إحترقت بالكامل يوم أمس السبت وخلفت 11 قتيلا و 22 جريحا، إنطلقت من مدينة الرباط في إتجاه تافراوت قبل أن تشتعل بها النيران على بعد 40 كيلومتر من وصولها مدينة أكادير .



