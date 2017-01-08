مؤلم.. مسخوط الوالدين يشرمل والدته المسنة في برشيد..وهذه هي التفاصيل الصادمة+صور ﻿

اهتزت منطقة قبالة ببرشيد، أخيرا، على وقع حادث مؤلم، بطله شاب، أقدم على تعنيف والدته وشرملتها في مناطق مختلفة من جسدها.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة قبالة ببرشيد، أخيرا، على وقع حادث مؤلم، بطله شاب، أقدم على تعنيف والدته وشرملتها في مناطق مختلفة من جسدها.

وحسب مصادر من برشيد فإن الأم المسنة، تعرضت في البداية للسب والقذف من ابنها بسبب خلاف حول الإرث، قبل أن يقوم هذا الأخير وهو في حالة هيجان بشرملة والدته على مستوى الرأس بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير ، بالإضافة إلى التسبب في أربعة كسور لشقيقته على مستوى اليد خلال تدخلها لإنقاذ والدتها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحيتين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر الجاني إلى وجهة غير معلومة.