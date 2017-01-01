عاجل.. تفجير انتحاري في بغداد وحصيلة ثقيلة من القتلى ﻿

كشفت العديد من الوكالات الإخبارية، قبل قليل، بأن مصادر أمنية وطبية عراقية، أعلنت عن مقتل 13 شخصا بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد

"شوف تيفي"



كشفت العديد من الوكالات الإخبارية، قبل قليل، بأن مصادر أمنية وطبية عراقية، أعلنت عن مقتل 13 شخصا بتفجير انتحاري استهدف سوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد

وحسب المصادر ذاتها فإن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند الباب الخلفي للسوق، وأسفر الاعتداء كذلك عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، عن مسؤوليته عن هذا الهجوم الدموي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز.





