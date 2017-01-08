حصري.. صور جديدة من عقد قران بطلة ''كنزة فالدوار'' ابتسام العروسي ﻿

شوف تيفي
في إطار عقد القران الذي أقامته الفنانة ابتسام العروسي بمنزلها على الشاب عبد الواحد مجاهد، والذي ليس بعيدا عن المجال الفني حيث يشتغل مخرجا، حصلت "شوف تيفي" على صور جديدة خاصة بالحفل العائلي الذي أقيم بمناسبة عقد القران.
قد احتفلت بطلة سلسلة ''كنزة فالدوار'' بعقد قرانها رفقة أصدقائها وعائلتها، في حفل بهيج، حيث كانت الفنانة سحر الصديقي قد نشرت أولى الصور عشية أمس السبت، المتزوجة هي أيضا من مخرج وهو منصف مالزي.
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