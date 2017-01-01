مثير.. شوفوا شحال لقاو ديال الحشيش فكاط كاط فضواحي زاكورة ﻿

مازال مهربوا الحشيش يجربون كل القوالب للإفلات من الاعتقال، لكن غالبا ما يجدون المصالح الأمنية بالمرصاد، حيث تم تفكيك مجموعة من العصابات المتخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، السنة الفارطة، أما في

شوف تيفي

مازال مهربوا الحشيش يجربون كل القوالب للإفلات من الاعتقال، لكن غالبا ما يجدون المصالح الأمنية بالمرصاد، حيث تم تفكيك مجموعة من العصابات المتخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، السنة الفارطة، أما في السنة الجديدة، فقد سجلت المصالح الأمنية وقوع أول مشتبه فيه خطير بمنطقة قروية تابعة لقيادة تمكروت بضواحي زاكورة.

وكشف مصادر مطلعة أن المشتبه فيه صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل قضية تتعلق بالاتجارالدولي في المخدرات، إذ تم حجز في نفس الإطار سيارة كاط كاط كانت مخبأة في منطقة جبلية، وعلى متنها 1200 كيلوغرام من المخدرات، موزعة على 44 حقيبة.

وحسب المصدر ذاته فإن العملية مرت بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية بمدينة زاكورة، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بوارزازات، مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تمكنت الأخيرة من وضع يدها على المتهم وإحالته على الحراسة النظرية، في حين مازال التحقيق مستمرا لتوقيف باقي المتهمين في القضية....



