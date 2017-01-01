انقسام في البيجيدي بسبب تصريحات بنكيران ضد أفتاتي ﻿

إختلفت مواقف المنتمون لحزب العدالة والتنمية حول تصريح أمينهم العام ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ضد القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي المهدد بالطرد نهائيا من حزب المصباح عقب وصفه لرئيس

شوف تيفي

إختلفت مواقف المنتمون لحزب العدالة والتنمية حول تصريح أمينهم العام ورئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ضد القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي المهدد بالطرد نهائيا من حزب المصباح عقب وصفه لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش "بالشناق".

وهاجم عشية اليوم بمركز المعمورة رئيس الحكومة بن كيران البرلماني السابق المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي متهما إياه بالتمادي في تصريحاته الأخيرة ضد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش واصفا إياه "بالشناق"، حيث هدد بن كيران زميله أفتاتي بالطرد النهائي من الحزب أو يستقيل هو نفسه من قيادة الحزب على بعد أيام من إنعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.

وإنقسم البيجيديون في مواقفهم بين منوه لتجريح بن كيران لزميله أفتاتي، ورافض لكلمة بن كيران أمام رؤساء المجالس المنتخبة ونوابهم في التعمير في إطار الدورة التكوينية الثانية بمركز المعمورة، فيما إكتفت فئة ثالثة بمشاركة تدوينات بعض قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح.

ومن بين التدوينات التي شاركها النشطاء الفيسبوكيين تدوينتين لعضوين بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم وخالد الرحموني، حيث أدان محمد يتيم المقرب من عبد الإله بن كيران تصريحات أفتاتي عبر تدوينة على الفايسبوك "بأن استخدام وصف منسوب لعبد أعزيز افتاتي - إن صح - لا يمكن ألا أن يثير الاشمئزاز والاستنكار ، خاصة من قبل عضو منتسب الى حزب يفترض انه يرفع شعار تخليق الحياة الساسية والارتقاء بالخطاب السياسي " مضيفا في ذات التدوينة" أن تصريحات أفتاتي في وقت تشتد فيه الحاجة الى الإمساك عن التصريحات والتدوينات المنفلتة"، منوها " بأن الأمين العام على حق حين قال اليوم في كلمته في اللقاء الذي جمع روساء الجماعات المحلية لحزب العدالة والتنمية " الانتقاد يتطلب الأدب والصْواب واللِّي بْغا يخرج من الحزب يخرج ويقول اللّي بْغا".

أما العضو الثاني في الأمانة العامة خالد الرحموني فهو الآخر شارك أعضاء بشبيبة الحزب تدوينته على صفحاتهم على الفايسبوك، حيث وصف عبد العزيز أفتاتي بالنبيل " الدكتور عبد العزيز افتاتي.. من النبلاء والقيادات المكافحة بتجرد، و من الرموز المناضلة بمصداقية وتمرس، ومن الطاقات النادرة في مغرب اليوم..له مواقف إنسانية".

وأضاف الرحموني في تدوينته "قد نتفق أو نختلف حول تقييمها أو القرب والبعد منها..غير مقبول التعريض به بلغة جارحة، مهما كانت الأخطاء في التقدير او التعبير أو المواقف"، داعيا أصدقاءه على الفايسبوك للإطمئنان "وليطمئن الجميع فحبل المحبة بين الكبار لا ينقطع...ولن ينقطع مهما كانت العوارض".